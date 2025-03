Liverpool wkrótce może pożegnać Darwina Nuneza. Jak się okazuje, The Reds wytypowali Alexandra Isaka na następcę Urugwajczyka. Władze z Anfield Road są gotowe przeznaczyć na transfer Szweda aż 150 milionów euro - podaje "Fichajes".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Darwin Nunez oraz Arne Slot

Liverpool wyłożył 150 milionów euro na Alexandra Isaka

Liverpool w nadchodzącym letnim okienku transferowym może przejść prawdziwą przebudowę. Podopieczni Arne Slota są na autostradzie do zdobycia tytułu mistrza Anglii i rywalizują w Lidze Mistrzów. Sukcesy jednak nie idą w parze z zatrzymaniem kluczowych zawodników, przez co władze z Anfield Road zaczynają prace przed zbliżającym się letnim okienkiem.

Nie jest tajemnicą, że jednym z piłkarzy, który znajduje się na wylocie z Liverpoolu, jest Darwin Nunez. W tej sprawie bardzo ciekawe informacje przekazuje „Fichajes”. Otóż The Reds mają świadomość, że wkrótce Urugwajczyk zmieni barwy klubowe i już rozglądają się za jego następcą. Okazuje się, że wybór padł na Alexandra Isaka z Newcastle United.

Wspomniane źródło przekazuje, że Liverpool jest gotowy wydać fortunę na sprowadzenie szwedzkiego gwiazdora. The Reds bowiem planują przeznaczyć na transfer napastnika aż 150 milionów euro. Jeśli umowa dojdzie do skutku, to będzie jeden z najdroższych transferów w historii futbolu.

Alexander Isak w obecnym sezonie rozegrał 32 spotkania w koszulce Newcastle United. W tym czasie reprezentant Szwecji zdołał zgromadzić na swoim koncie 22 trafienia. Zawodnik może się pochwalić również pięcioma asystami.