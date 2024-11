Liverpool musi rozbić bank. Następca van Dijka warty fortunę

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Murillo wyceniony na 70 milionów funtów przez Nottingham

Liverpool, choć do końca roku pozostał nieco ponad miesiąc wciąż nie ogłosił przedłużenia kontraktu z Virgilem van Dijkiem. Filar defensywny The Reds ma ważną umowę tylko do zakończenia obecnego sezonu. Na ten moment nie wiadomo, jaka czeka go przyszłość.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Władze klubu muszą być przygotowane na każde rozwiązanie. Dlatego w międzyczasie trwają poszukiwania ewentualnego następcy Holendra. Wśród kandydatów znajduje się dobrze znany w Premier League środkowy obrońca Nottingham Forest – Murillo.

Brazylijczyk przeniósł się na City Ground latem zeszłego roku i szybko stał się gwiazdą zespołu. Od tego momentu 22-latek zyskał status gracza wyjściowego składu i stanowi o sile defensywny zespołu Nuno Espirito Santo. Nazwisko młodego stopera w kontekście odejścia z Nottingham przewija się w mediach dość często. Natomiast jak twierdzi portal Football Insider pierwszy możliwy termin transferu to letnie okno transferowe. W styczniu klub odrzuci każdą ofertę, która wpłynie za Murillo.

Ten sam portal zaznacza, że Liverpool, który mocno interesuje się zakupem piłkarza, usłyszał kwotę, której żąda Nottingham. Wycena zdolnego obrońcy opiewa na 70 milionów funtów. Wśród rywali The Reds do pozyskania Murillo wymienia się takie kluby jak Real Madryt czy FC Barcelona.

W tym sezonie Murillo rozegrał w barwach Nottingham 11 spotkań w Premier League, w których zdobył jedną bramkę. Kontrakt z klubem obowiązuje go do czerwca 2028 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 40 milionów euro.