Liverpool może sprzedać gwiazdę. Jest chętny klub

Liverpool zamierza wysłuchać ofert za swoją gwiazdę, Darwina Nuneza. Według portalu Fichajes urugwajski napastnik może przenieść się do Arabii Saudyjskiej.

Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Darwin Nunez może przenieść się do Arabii Saudyjskiej

Darwin Nunez, obecnie grający w Liverpoolu znalazł się na celowniku Al-Hilal. Saudyjski klub chce wzmocnić swoją kadrę możliwie jak najlepszymi zawodnikami. Południowoamerykański napastnik miałby odegrać kluczową rolę w zespole, który chce podnieść poziom swojej gry.

Szkoleniowiec Al-Hilal, Jorge Jesus doskonale pamięta Nuneza z czasów wspólnej pracy w Benfice Lizbona, gdzie razem odnosili imponujące wyniki. To właśnie dlatego portugalski trener namawia zarząd saudyjskiego klubu do transferu urugwajskiego snajpera.

The Reds wycenili Nuneza na 60-70 milionów euro, co może stanowić przeszkodę dla Al-Hilal. Jednakże taka transakcja nie jest niemożliwa. Potencjalne przejście Darwina Nuneza do ligi saudyjskiej byłoby świetnym ruchem dla Al-Hilal zarówno pod względem sportowym, jak i marketingowym.

25-letni napastnik zagrał w bieżącym sezonie w 26 spotkaniach. Jego dorobek strzelecki nie jest jednak specjalnie imponujący, bo zdobył tylko cztery bramki i tyle samo asyst. Do Liverpoolu dołączył z Benfiki w 2022 roku za 75 milionów euro. Od tamtego momentu zagrał w 122 spotkaniach dla The Reds i zdołał strzelić 37 bramek i zanotować 22 asysty.

