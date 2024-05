Źródło: Graeme Bailey / Rousing The Kop

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Leny Yoro chce trafić do Realu, Man United i Liverpool obejdą się smakiem

Liverpool oraz Manchester United będą jednymi z najaktywniejszych klubów na rynku transferowym tego lata. The Reds ze względu na zatrudnienie nowego szkoleniowca oraz wymagane wzmocnienia na pewno przejdą małą rewolucję kadrową. Z kolei Czerwone Diabły po kiepskim sezonie muszą wzmocnić kadrę, jeśli chcą walczyć o wyższe cele. Oba kluby wśród kandydatów do wzmocnienia linii defensywnej mają tego samego zawodnika. Jak przekazał dziennikarz Graeme Bailey, problem tkwi w tym, że Leny Yoro zamiast gry w Premier League woli trafić do Realu Madryt.

– Jeśli chodzi o Yoro, z tego co słyszę, angielskie kluby, które są nim zainteresowane, a jest ich bardzo dużo – Man United, Liverpool, Chelsea – wszystkie go kochają. Jednak są przekonane, że piłkarz chce trafić do Realu Madryt – powiedział Graeme Bailey.

– Nie twierdzę, że odrzuciłby którykolwiek z tych klubów. Jednak z tego co mi powiedziano, preferuje Real Madryt – podkreślił dziennikarz w rozmowie z Rousing The Kop.

Poza angielskimi klubami oraz Realem Madryt wśród kandydatów do pozyskania Leny’ego Yoro jest również Paris Saint-Germain. W bieżących rozgrywkach Yoro w barwach Lille zagrał w 44 spotkaniach, w których strzelił 3 bramki. Mimo zaledwie 18 lat Francuz wyceniany jest na 40 milionów euro.