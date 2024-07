Liverpool i Arsenal chcą gwiazdę reprezentacji Turcji

Arsenal i Liverpool są zainteresowani napastnikiem Galatasaray, Barisem Yilmazem. Reprezentant Turcji jest wyceniany na minimum 30 milionów euro, donosi "Aksam", co może nieco odstraszyć gigantów z Premier League.

Yilmaz na celowniku europejskich gigantów

Liverpool i Arsenal poszukują okazji na rynku transferowym szukając ciekawych wzmocnień przed rozpoczęciem nowego sezonu. Mistrzostwa Europy sprawiły, że ich uwaga skupiła się na napastniku Galatasaray Stambuł. Baris Yilmaz ma za sobą bardzo udany turniej, dlatego jego wycena wzrosła. Angielskie drużyny liczyły natomiast na nieco korzystniejszą kwotę.

Mówi się, że Galatasaray żąda za swojego gwiazdora ponad 30 milionów euro. W mediach pojawiła się nawet kwota 50 milionów euro, ale obecnie wydaje się ona mało prawdopodobna. Warto również wspomnieć, że na transferze Yilmaza skorzysta Ankara Keciorengucu, która ma zapewniony pewien procent od kolejnej sprzedaży napastnika

Prezes klubu z Ankary, Sedat Tahiroglu, skomentował transfer Yilmaza. – Mamy zapewnione 20 procent od kolejnego transferu Yilmaza. Słyszałem, że Liverpool i Arsenal go chcą i wiem, że Nuri Sahin na pewno chce go w Borussii Dortmund. Nie sądzę, żeby cena wynosiła 50 milionów euro. Może być sprzedany za około 30 milionów euro. Pieniądze nie są ważne. Ważne jest, aby Baris trafił do drużyny, gdzie odniesie sukces, ponieważ będzie twarzą Turcji.

Zdaniem “Aksam” szanse na transfer Yilmaza w letnim oknie transferowym są bardzo duże. Niewiadomą pozostaje jedynie to, który klub zdecyduje się wyłożyć duże pieniądze na tego zawodnika.

