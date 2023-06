fot. Imago / Andrew Matthews Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Liverpool może tego lata wzmocnić się kosztem klubu z La Liga

El Nacional twierdzi, ze na radarze The Reds znajduje się Aurelien Tchouameni

Angielski klub jest gotowy przeznaczyć 63 miliony euro na transfer Francuza

Tchoaumeni na celowniku Liverpoolu

Liverpool może w trakcie trwającego lata wzmocnić się na kilku pozycjach. Ostatnio nie brakuje spekulacji na temat wzmocnień w szeregach przedstawiciela Premier League.

El Nacional przekonuje, że Liverpool jest zainteresowany pomocnikiem Aurlienem Tchouamenim. Angielski klub jest podobno gotowy wyłożyć na transakcję 63 miliony euro za Francuza. Jasne jest jednak, że Real Madryt nie chce rozważać ofert poniżej 93 milionów euro.

Tchouameni trafił do ekipy z Madrytu latem 2022 roku. W ostatniej kampanii rozegrał 50 spotkań, notując w nich cztery asysty. Francuski zawodnik ma umowę ważną z klubem z Estadio Santiago Bernabeu do 2028 roku.

Wcześniej pojawiły się doniesienia, że Carlo Ancelotti nie bierze pod uwagę rozstania z 23-latkiem. Tchouameni jest aktualnie zadowolony ze swojej sytuacji w Realu Madryt. Niemniej po tym, jak Jude Bellingham trafił do stołecznej ekipy i nowy kontrakt podpisał Luka Modrić, to może mieć to wpływ na pozycję Francuza w klubie.

