Chiesa może szybko pożegnać się z Liverpoolem. Wróci do Serie A

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Chiesa ma ogromne problemy w Liverpoolu

Federico Chiesa od momentu transferu do Liverpoolu boryka się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które uniemożliwiają mu regularne występy. Trener reprezentacji Włoch, Luciano Spalletti, nie powołał go do kadry, a czas jego powrotu do pełnej sprawności pozostaje nieokreślony. Z powodu długiej rekonwalescencji i braku stabilizacji formy Chiesa nie miał możliwości pełnego zaadaptowania się w intensywnym stylu angielskiej Premier League.

– Nie spodziewamy się, że wróci przed połową listopada. Mamy nadzieję, że w okresie przerwy reprezentacyjnej zdoła dołączyć do zespołu – te słowa Slota potwierdzają, że Chiesa nie zdołał przejść pełnych przygotowań, co wpływa na jego trudności z osiągnięciem odpowiedniej formy fizycznej.

Liverpool podpisał z Chiesą długoterminowy kontrakt obowiązujący do czerwca 2028 roku, co teoretycznie zapewnia zawodnikowi stabilizację. Niemniej jednak, brak regularnych występów może spowodować, że Serie A znów stanie przed nim otworem. Potencjalnie zainteresowane kluby to Milan, Roma i Inter, które mogą potrzebować wzmocnienia w formacji ofensywnej. Każda z tych drużyn mogłaby w styczniowym oknie transferowym zaoferować mu wypożyczenie z możliwością wykupu, co odpowiadałoby Liverpoolowi.

Główną przeszkodą pozostają kwestie finansowe. Chiesa zarabia obecnie 7,5 miliona euro rocznie, jednak transfer w formie wypożyczenia najpewniej pozwoliłby rozłożyć te koszty, co ułatwiłoby finalizację rozmów.