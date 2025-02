Liverpool chce pozyskać gwiazdę Bundesligi. 70 mln euro na stole

Liverpool może sprowadzić Xaviego Simonsa za 70 milionów euro - podaje Football Insider. Zwolennikiem tego transferu jest rodak Holendra i trener The Reds, Arne Slot.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Xavi Simons może zmienić klub

Menadżer Liverpoolu, Arne Slot od dawna jest pod wrażeniem umiejętności, które prezentuje jego rodak, Xavi Simons. W letnim okienku transferowym być może będzie miał okazję sprowadzić go na Anfield za 70 milionów euro.

Liverpool dokonuje przemyślanych transferów, a brak gwałtownych ruchów na rynku pokazuje, że zarządcy mają pełną kontrolę nad sytuacją w klubie. Jednym z graczy, który był łączony z The Reds jest Nico Williams, choć sam zawodnik preferuje transfer do FC Barcelony.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Xavi Simons natomiast może być jednym z topowych piłkarzy, którzy trafią na Anfield tego lata. W styczniu przeniósł się na stałe do RB Lipsk z PSG za 50 milionów euro, ale podpisał kontrakt tylko do 2027 roku. To sugeruje, że niemiecki klub może być otwarty na jego sprzedaż, jeśli pojawi się odpowiednia oferta.

Oprócz Liverpoolu również Manchester City jest bardzo zainteresowany pozyskaniem 21-letniego zawodnika. Obywatele szukają następcy Kevina De Bruyne, który po sezonie może odejść z zespołu.

Choć transfer Simonsa na Anfield nie będzie łatwą operacją, to jeśli Liverpool sięgnie po tytuł mistrza Anglii, a może nawet odniesie triumf w Lidze Mistrzów to stanie się niezwykle atrakcyjną opcją dla holenderskiego pomocnika.

W bieżącym sezonie Simons rozegrał 20 spotkań, w których strzelił sześć bramek i zaliczył pięć asyst.

Zobacz także: Dembele może odejść z PSG. Jest oferta w wysokości 100 mln euro