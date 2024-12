Liverpool może dać zielone światło na ruch piłkarza do Atalanty

Liverpool cieszy swoją grą. The Reds są jak walec. Tymczasem według wieści Sachy Tavolieriego ze Sky Sports angielska ekipa może niebawem pożegnać jednego z graczy.

fot. Action Plus Sports Images / SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot i Gian Piero Gasperini

Federico Chiesa może zamienić Liverpool na Atalantę

Liverpool dzisiaj pewnie prowadzi w Premier League, krocząc od zwycięstwa do zwycięstwa. Jednocześnie ekipa Arbe Slota może cały czas liczyć na skuteczność Mohameda Salaha, co jednocześnie uniemożliwia się wykazanie się w angielskim zespole Federico Chiesie. Sky Sports twierdzi, że Włoch niebawem może wrócić do ojczyzny.

Liverpool sezon 2024/2025

Według informacji Sachy Tavolieriego chętna na pozyskanie Chiesy ma być Atalanta. Lider ligi włoskiej ma zamiar wzmocnić się w 2025 roku. Niemniej klub z Bergamo nie chce wydawać dużych pieniędzy na transfery. Atalanta słynie z tego, że pozyskuje młodych graczy, którzy z czasem rozwijają swój talent. Dobrymi przykładami są: Rasmus Hojliund i Teun Koopmeiners.

Podobno działacze Atalanty już skontaktowali się z pełnomocnikami Chiesy, mając nadzieję na wypożyczenie piłkarza z opcją transferu definitywnego. Angielski klub liczy jednocześnie na to, że dzięki przeprowadzce do Atalanty piłkarz uzyska najlepsze możliwości do gry.

27-letni zawodnik trafił do ekipy z Anfield Road w sierpniu tego roku za 12 milionów euro. W tym sezonie Chiesa rozegrał jak na razie tylko cztery spotkania, spędzając na placu gry zaledwie 123 minuty. Zaliczył w nich jedną asystę. Okazję na poprawę tego bilansu 51-krotny reprezentant Włoch może mieć 5 stycznia, gdy Liverpool zmierzy się w roli gospodarza z Man Utd.

