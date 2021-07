Lider reprezentacji Szwajcarii zamierza zmienić klub. Arsenal może stracić pomocnika

Granit Xhaka jest jednym z liderów reprezentacji Szwajcarii, która w piątek zagra z Hiszpanią o półfinał Euro 2020. 28-letni pomocnik nie będzie mógł się pojawić na murawie ze względu na pauzę za żółte kartki, ale już teraz można śmiało uznać go za jednego z wygranych turnieju. Dobre występy w turnieju finałowym powinny sprawić, że nie będzie miał problemów ze znalezieniem sobie nowego klubu. Xhaka jest bowiem zdecydowany na odejście z Kanonierów.

Granit Xhaka awansował z reprezentacją Szwajcarii do ćwierćfinału Euro 2020, ale z powodu kartek nie będzie mógł wystąpić przeciwko Hiszpanii

Szwajcarski pomocnik po zakończeniu Mistrzostw Europy prawdopodobnie odejdzie z londyńskiego Arsenalu

Zainteresowany sprowadzenie Xhaki do swojego zespołu jest nowy trener Romy Jose Mourinho

Xhaka do Arsenalu trafił latem 2016 roku za 45 milionów euro z Borussii M’gladbach. Od tamtej pory rozegrał w jego barwach 220 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 13 bramek i dokładając do tego 20 asyst. Wszystko jednak wskazuje na to, że w kolejnym sezonie Szwajcar nie założy już koszulki Kanonierów.

Xhaka prawdziwym liderem

Aktualnie Xhaka jest skupiony tylko i wyłącznie na reprezentacji Szwajcarii, z którą awansował do ćwierćfinału Euro 2020. 28-letni pomocnik wystąpił we wszystkich czterech dotychczasowych spotkaniach podczas turnieju finałowego, będąc jednym z liderów swojej drużyny. Potwierdził to przed rozpoczęciem dogrywki w meczu 1/8 finału z Francją, kiedy wygłosił porywającą mowę do kolegów z drużyny. Kilkadziesiąt minut później Szwajcarzy cieszyli się z wyeliminowania aktualnych mistrzów świata.

– Był wyjątkowy, wszystkie jego wybory były dobre. Był tym, który zjednoczył drużynę – powiedział po zakończeniu spotkania były francuski szkoleniowiec Arsene Wenger.

Wzloty i upadki w Londynie

W zespole Arsenalu spędził pięć ostatnich lat swojej kariery. Był to okres wzlotów i upadków, choć w każdym ze spędzonych na Emirates Stadium sezonów rozegrał co najmniej 40 spotkań. Mógł liczyć na zaufanie ze strony trzech menedżerów, otrzymał a następnie tracił kapitańską opaskę, podobnie jak zaufanie kibiców.

Xhaka był zdecydowany na odejście z Arsenalu w styczniu 2020 roku, a jego pozyskaniem poważnie zainteresowana była wówczas Hertha Berlin. Transfer zapewne zostałby sfinalizowany, gdyby na stanowisku menedżera został Unai Emery. Drużynę w tamtym czasie objął jednak Mikel Arteta, a Xhaka pozostał w Londynie. Wszystko jednak wskazuje na to, że jego czas w Arsenalu dobiega końca.

Kierunek Włochy?

Jak informuje Daily Mirror, Xhaka jest zdecydowany na odejście z klubu, a o jego pozyskanie zabiegać ma nowy szkoleniowiec Romy Jose Mourinho. Portugalczyk chce sprowadzić na Stadio Olimpico lidera drugiej linii, a Szwajcar idealnie pasuje do jego projekty. Według medialnych doniesień kwota ewentualnego transferu może opiewać na 17 milionów funtów.

Xhaka na razie nie chce komentować tych informacji. Zapytany niedawno, czy w przyszłości będzie odpowiadał na pytania prasy po włosku, powiedział: – Jeszcze nie, choć zawsze ciekawie jest nauczyć się nowego języka. Zobaczymy co się wydarzy. Każdy wie, co reprezentuje Roma. Teraz jestem zawodnikiem Arsenalu i na ten temat wypowiem się po turnieju.

