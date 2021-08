Legia Warszawa w oficjalnym komunikacie poinformowała, że nowym zawodnikiem tego klubu został Yuri Ribeiro. 24-latek wzmocnił mistrzów Polski w defensywie. Portugalczyk podpisał kontrakt do końca czerwca 2024 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Legia Warszawa ujawniła informację o pozyskaniu nowego zawodnika

Mistrzowie Polski sfinalizowali transfer z udziałem Yuriego Ribeiro

Mający na swoim koncie ponad 50 występów w młodzieżowych reprezentacjach Portugalii piłkarz ma wzmocnić lewą stronę w szeregach Wojskowych

Legia ogłosiła transfer Ribeiro

Legia Warszawa pozyskała zawodnika na zasadzie wolnego transferu. Ostatnio były młodzieżowy reprezentant Portugalii występował w Nottingham Forest, a wcześniej między innymi w Benfice Lizbona.

Nowy nabytek mistrza Polski nie krył zadowolenia z tego, że dołączył do tej ekipy.

– Wiem, że Warszawa to wspaniałe i bardzo piękne miasto, ale najważniejszy jest klub, a ten jest naprawdę, naprawdę wielki. Ma najlepszych kibiców w Europie i bardzo cieszę się na myśl grania w Legii. Drużyna ma w sobie wiele jakości, jestem bardzo podekscytowany i czekam na pierwsze spotkanie przed naszą publicznością – mówi Yuri Ribeiro tuż po sfinalizowaniu transferu.

Na krótką charakterystykę piłkarza pozwolił sobie również dyrektor sportowy Wojskowych – Radosław Kucharski. – Yuri Ribeiro ma jakość i umiejętności, które będą przydatne naszemu zespołowi nie tylko w walce o tytuł mistrza Polski, ale też w europejskich pucharach. Jego obecność da nam większe możliwości personalne i taktyczne, szczególnie na tak wymagającej pozycji, jak lewe wahadło – przekonywał przedstawiciel Legii.

– Obserwowaliśmy, jak w Portugalii i Anglii Yuri potrafi adoptować się do różnych stylów gry i mam nadzieję, że to, co najlepsze zaprezentuje na Łazienkowskiej – uzupełnił Kucharski.

Legia w najbliższą niedzielę zmierzy się na wyjeździe z Wisłą Kraków. Start meczu zaplanowany jest na 17:30.

