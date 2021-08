Legia Warszawa poinformowała, że Yuri Ribeiro od soboty przebywa w stolicy. W najbliższych dniach 24-latek przejdzie testy medyczne, po których może dołączyć do Wojskowych. Ostatnie dwa lata spędził w Championship w barwach Nottingham Forest.

Legia Warszawa poszukuje wzmocnień defensywy po tym, jak klub opuścił Josip Juranović

Wojskowi poinformowali, że w najbliższych dniach testy medyczne w Warszawie przejdzie Yuri Ribeiro

Portugalczyk występował w młodzieżowych reprezentacjach swojego kraju, a dwa ostatnie lata spędził w Nottingham Forest

Yuri Ribeiro na testach w Legii Warszawa

Legia Warszawa poszukuje wzmocnień w defensywie. Przed kluczowym starciem rewanżowym w eliminacjach do Ligi Europy klub opuścił Josip Juranović. W sobotę mistrzowie Polski poinformowali, że w Warszawie znajduje się już Yuri Riberiro. Jeżeli w najbliższych dniach pomyślnie przejdzie testy, zostanie nowym zawodnikiem Wojskowych.

👋 @Yuri_oribeiro



24-letni lewy obrońca Yuri Ribeiro w niedzielę rozpocznie testy medyczne, po których będzie mógł podpisać kontrakt z Legią Warszawa. #DzieńTransferowy



➡ https://t.co/LDiLEBdqEL pic.twitter.com/KzBg1qm4D6 — Legia Warszawa 👑 (@LegiaWarszawa) August 21, 2021

Ribeiro to lewy obrońca o interesującym CV. Jest wychowankiem portugalskiej Bragi, z której przeniósł się do Benfiki. Tam przebijał się przez kolejne szczeble drużyn młodzieżowych, równocześnie reprezentując w tych kategoriach swój kraj. Sezon 2018/2019 spędził jako członek pierwszego zespołu, a po roku odszedł do Nottingham Forest. Tam odnalazł stabilizację. W Championship spędził dwa lata, występując łącznie w 52 spotkaniach. Tylko jedno z nich rozpoczął na ławce rezerwowych.

Od 1 lipca Ribeiro pozostaje wolnym zawodnikiem. W Legii ma docelowo walczyć o wyjściowy skład z Filipem Mladenoviciem.

Legia Warszawa Slavia Praga 3.25 3.40 2.30 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 21. sierpnia 2021 10:58 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin