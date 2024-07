Lewandowski straci rywala? Nowe wieści ws. gwiazdy Barcelony

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Vitor Roque na radarze Corinthians

Vitor Roque to 19-latek, który trafił do FC Barcelony w styczniu tego roku. Zawodnik miał być mocnym ogniwem w ekipie Xaviego Hernandez w ostatniej kampanii. Nie do końca spełnił jednak pokładane w nim nadzieje, mimo że kosztował 40 milionów euro. Realny scenariusz zakłada zatem, że piłkarzem niebawem zmieni pracodawcę. Wieści w sprawie przekazało Mundo Deportivo.

Hiszpańskie źródło oparło swoje wieści na wypowiedzi dziennikarza Neto dla kanału Band TV. Ten miał przekazać, że agent zawodnika Ande Curie dał do zrozumienia, że jego klient może niebawem wrócić do ojczyzny. Vitor Roque miałby trafić do Corinthians na wypożyczenie.

Młody napastnik na dzisiaj wciąż nie został zarejestrowany do nowy sezon La Liga. Tym samym wpływ na przyszłość Vitora Roque ma mieć wpływ okres przygotowawczy. W poprzedniej kampanii zawodnik rozegrał łącznie 14 spotkań w lidze hiszpańskiej, notując w nich dwa trafienia. Zanim zawodnik dołączył do klubu z Camp Nou, to występował w Atletico Paranaense czy Cruzeiro.

Barca nową kampanię ligową zacznie 17 sierpnia. W inauguracyjnej kolejce La Liga drużyna z Hiszpanii zmierzy się na wyjeździe z Valencią. Mecz ma się zacząć o godzinie 21:30. Tydzień później już w roli gospodarza Katalończycy zmierzą się z Athletic Bilbao. Mecz odbędzie się 24 sierpnia o godzinie 19:00.

