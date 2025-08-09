Milan i Inter walczą o wielki talent. Nadchodzi gorący transferowy pojedynek

Giovanni Leoni stał się celem transferowym Milanu i Interu. Według "Corriere dello Sport" oba mediolańskie kluby szykują się na bezpośrednią rywalizację o obrońcę Parmy w letnim oknie.

Leoni na celowniku Interu i Milanu. Liverpool obserwuje rozwój wydarzeń

Giovanni Leoni jest obecnie jednym z najbardziej pożądanych młodych piłkarzy we Włoszech. Milan i Inter widzą w nim wzmocnienie defensywy na lata i są gotowe stanąć do bezpośredniej rywalizacji o jego podpis. „Corriere dello Sport” podaje, że oba kluby już planują kolejne kroki, a pierwszym z nich ma być sprzedaż kilku graczy, aby zdobyć środki na sfinalizowanie transferu.

Do wyścigu może włączyć się także Liverpool. Angielski klub monitoruje sytuację i rozważa ofertę, jeśli Milan lub Inter nie zdołają szybko osiągnąć porozumienia z Parmą. Obecność tak silnego konkurenta sprawia, że rozmowy mogą nabrać tempa już w najbliższych tygodniach.

Leoni ma zaledwie osiemnaście lat, ale już teraz uchodzi za jeden z największych talentów włoskiej piłki. W minionym sezonie rozegrał 17 spotkań w Serie A, pomagając Parmie utrzymać się w najwyższej klasie rozgrywkowej. Był to jego pierwszy sezon na tym poziomie, a mimo to potrafił imponować spokojem, czytaniem gry i dobrą techniką.

Poprzednio bronił barw Sampdorii, w której w Serie B wystąpił 12 razy. Jego szybki rozwój sprawił, że zainteresowanie ze strony czołowych klubów Europy rosło z miesiąca na miesiąc. Parma chciałaby zatrzymać swojego piłkarza, lecz przy rosnących ofertach może być to niezwykle trudne. Wszystko wskazuje na to, że przyszłość Leoniego rozstrzygnie się jeszcze przed końcem letniego okna transferowego.

