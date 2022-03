Pressfocus Na zdjęciu: Leonardo

Kylian Mbappe w dalszym ciągu nie podjął decyzji dotyczącej swojej przyszłości. Piłkarska Europa wstrzymuje oddech, w oczekiwaniu na to, czy mistrz świata 2018 zostanie w Paris Saint-Germain czy też zdecyduje się przejść do Realu Madryt. O tym co zrobią wicemistrzowie Francji, aby zatrzymać swoją największą gwiazdę, wyjawił w rozmowie z “L`Equipe”, dyrektor sportowy paryżan, Leonardo.

PSG miało zaproponować Kylianowi Mbappe za pozostanie w Paryżu 100 mln euro premii i roczne zarobki w wysokości 50 mln euro

Dyrektor sportowy paryżan, Leonardo stanowczo jednak zaprzeczył tym plotkom

Podkreślił jednak, że wierzy, że klub w sprawie finansów bez problemu dogada się ze swoją gwiazdą

Kosmiczna oferta, której nie było?

Jeszcze niedawno wydawało się, że nie ma takiej siły, która mogłaby powstrzymać Kyliana Mbappe przed przenosinami do Realu Madryt. Hiszpańska prasa o tym transferze pisała jak o pewniku. W momencie, gdy PSG trafił jednak na Królewskich w 1/8 finału Ligi Mistrzów, Mbappe poinformował, że chwilowo wstrzymał wszystkie rozmowy dotyczące swojej przyszłości i skupia się tylko na rywalizacji w Champions League. Władze paryskiego klubu zwietrzyły zatem szanse i postanowiły powalczyć jeszcze 23-latka.

Ich najnowsza oferta miała wynosić 50 mln euro rocznych zarobków, co czyniłoby z Mbappe najlepiej zarabiającego piłkarza świata w historii. Francuski napastnik za przedłużenie kontraktu miałby otrzymać również 100 mln euro specjalnej premii! W rozmowie z “L`Equipe”, dyrektor sportowy 9-krotnych mistrzów Francji zdecydowanie zaprzeczył, jakoby klub wystąpił z taką propozycją. Zapowiedział jednak, że Les Parisiens zrobią wszystko, aby zatrzymać latem swojego asa.

PSG spróbuje wszystkiego

– 50 mln euro zarobków to nieprawda, nigdy nie przedstawiliśmy takiej oferty. Jest to ważny element, ale myślę, że pieniądze będą ostatnią rzeczą, o której będziemy dyskutować. Kylian ma tak wielką wartość, że sądzę, że w tym temacie dogadamy się w ciągu dwóch minut. Z naszej strony zależy nam przede wszystkim, aby Mbappe miał możliwie jak najlepsze warunki do gry i aby był najlepszym zawodnikiem – podkreślił brazylijski działacz.

Dodał również: – Dopóki nie będzie podpisu na umowie, nic nie będzie pewne. Ze strony PSG mogę zapewnić, że spróbujemy absolutnie wszystkiego, aby zatrzymać Mbappe.

