Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Za wąska kadra na tyle spotkań

Legia Warszawa walczy na trzech frontach i zdaniem wielu ma zdecydowanie zbyt wąską kadrę, nawet jeśli nie liczbowo, to pod względem jakości. W związku z tym kibice liczą, że w najbliższym okienku transferowym klub z Ł3 przeprowadzi kilka solidnych transferów. Oczywiście, priorytetem jest napastnik, bo ci, którzy obecnie są odpowiedzialni za strzelanie goli, nie do końca wywiązują się z tych obowiązków.



Na napastniku transferowy świat Legii się jednak nie kończy. Z informacji Goal.pl wynika, że stołeczny klub zainteresował się również zawodnikiem z Islandii. I bynajmniej nie jest to snajper, a defensywny pomocnik. Chodzi o 20-letniego Gisliego Thordarsona, zawodnika klubu Vikingur.

Młody, ale już z sukcesami

To reprezentant Islandii do lat 21, wyceniany w tym momencie przez Transfermarkt na 400 tysięcy euro. Mimo młodego wieku ten były uczestnik finałów EURO do lat 19 ma już kilka sukcesów na koncie. W sezonie 2022/23 został mistrzem Islandii z Vikingurem, dwa razy sięgał też po Puchar Islandii z tą drużyną. Do tego dorzucił jeden Superpuchar kraju.

Zdążył też już zagrać w europejskich pucharach. W tym sezonie na przykład zaliczył 11 meczów w eliminacjach i fazie grupowej Ligi Konferencji UEFA (jedna asysta). Jego kontrakt z Vikingurem Reykjavik obowiązuje do 31 grudnia 2027 roku.