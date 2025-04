Media: Legia może sprzedać napastnika. Zapadła decyzja Greków

Legia Warszawa wiązała duże nadzieje z Migouelem Alfarelą. Zimą został jednak wypożyczony do Grecji, gdzie błyszczy. Tamtejsze Athens Kallithea zamierza go wykupić - twierdzi portal monobala.gr.

Legia zarobi na Alfareli. Do klubu raczej nie wróci

Legia Warszawa podczas letniego okienka dokonała kilku ruchów transferowych, które nie okazały się udane. Wiązano bardzo duże nadzieje z Migouelem Alfarelą, którego sprowadzano w ramach transakcji gotówkowej. Styl gry Francuza nie przypadł jednak do gustu Goncalo Feio, który nie stawiał na niego zbyt często. Jesienią wystąpił dla Wojskowych w 22 meczach i tylko raz trafił do siatki. Podczas zimowego okienka stwierdzono, że najkorzystniejsze dla obu stron będzie rozstanie. Alfarela trafił na wypożyczenie do greckiego Athens Kallithea.

Zmiana otoczenia wyszła Alfareli na dobre. Napastnik w Grecji radzi sobie zdecydowanie lepiej, co potwierdzają statystyki – uzbierał już cztery gole w 10 występach. Jego forma została dostrzeżona przez mocniejsze kluby, w tym między innymi Panathinaikos.

Wiele wskazuje na to, że Alfarela do Warszawy już nie wróci. Athens Kallithea widzi w nim potencjalnego lidera ataku, dlatego chce go zatrzymać na dłużej. Z informacji przekazanych przez portal monobala.gr wynika, że zdecydowano o podjęciu rozmów z Legią w sprawie wykupienia. Klauzula wynosi dwa miliony euro i jest uważana za przesadzoną. Zaplanowane negocjacje mają na celu wywalczenie korzystniejszych warunków finansowych. Jedna z opcji zakłada także przedłużenie wypożyczenia 27-latka, ale Legia raczej nie będzie tym zainteresowana.