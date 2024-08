PA Images / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Marc Aguado w kręgu zainteresowań Legii Warszawa

Legia Warszawa udanie rozpoczęła rozgrywki w nowym sezonie. Wojskowi nie tylko gładko wygrali dwumecz w 2. rundzie eliminacji Ligi Konferencji z Caernarfon, ale również zdobyli komplet punktów w Ekstraklasie. Aktualnie podopieczni Goncalo Feio z dorobkiem sześciu punktów zajmują 2. miejsce w tabeli ligowej. Wyprzedza ich tylko broniąca tytułu Jagiellonia Białystok.

Choć kadra stołecznego klubu wydaje się być prawie zamknięta, to włodarze wciąż rozglądają się za następnymi transferami. Do grona nowych zawodników, którzy w lipcu trafili do Warszawy może niebawem dołączyć pomocnik Realu Saragossa – Marc Aguado.

Zaskakujące wieści łączące hiszpańskiego pomocnika z Legią Warszawa przekazał portal El Periodico. Ich zdaniem 24-latek wyraził wstępne zainteresowanie przeprowadzką do Polski. Sytuacja kontraktowa Aguado wciąż nie jest jasna, bowiem jego kontrakt dobiega końca w czerwcu 2025 roku, a Real Saragossa wciąż nie przedstawił mu warunków przedłużenia umowy. Należy jednak zaznaczyć, że Legia to nie jedyny klub, który interesuje się zawodnikiem. Hiszpan pozostaje głównym celem Elche, a na jego transfer naciska trener Eder Sarabia.

Marc Aguado sezon 2023/2024 spędził na zapleczu La Ligi, gdzie w barwach Realu zagrał 35 spotkań, w których dwukrotnie asystował przy bramce kolegów. Poza grą w Saragossie reprezentował również takie kluby jak FC Andorra czy Deportivo Aragon.