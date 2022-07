fot. PressFocus Na zdjęciu: Aleksandar Radovanović

Legia Warszawa wybrała już następcę Mateusza Wieteski. Będzie nim 28-letni Aleksandar Radovanović z belgijskiego KV Kortijk, za którego cena wyniesie 450 tysięcy euro – informuje Piotr Koźmiński.

Legia Warszawa dopiero co straciła Mateusza Wieteskę, a już ma przygotowanego kandydata na jego następcę

Nowym zawodnikiem Wojskowych ma zostać Aleksandar Radovanović z KV Kortijk. Cena transferu wyniesie 450 tysięcy euro

Środkowy defensor przejdzie w środę testy medyczne. Po ich zaliczeniu podpisze ze stołecznym klubem trzyletni kontrakt

Następca Mateusza Wieteski wybrany

W miniony weekend Mateusz Wieteska rozegrał swoje ostatnie spotkanie przy Łazienkowskiej. Później udał się na testy medyczne do Francji, a we wtorek sfinalizowane zostały jego przenosiny do Clermont. Legia Warszawa na sprzedaży 25-letniego obrońcy zarobi nieco ponad milion euro.

Wieteska był w minionym czasie istotnym elementem defensywy, zatem zastąpienie go odpowiednim transferem jest konieczne. W ostatnich dniach w kontekście przenosin do Legii przewijało się wiele nazwiska, takich jak na przykład Robert Ivanov czy Sebastian Walukiewicz.

Piotr Koźmiński przekonuje, że następca Wieteski został już wybrany. Będzie nim 28-letni Aleksandar Radovanović, który w poprzednim sezonie zaliczył 27 spotkań w barwach belgijskiego KV Kortijk. W przeszłości grał również między innymi w występującym wówczas na zapleczu Ligue 1 Lens.

Legia jest gotowa zapłacić za Serba 450 tysięcy euro. W środę defensor uda się do Warszawy, aby przejść testy medyczne i sfinalizować przeprowadzkę. Stołeczny klub oferuje Radovanoviciowi trzyletni kontrakt.

Zobacz również: Xavi skomentował strzelecką niemoc Lewandowskiego