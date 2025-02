fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Vladan Kovacević został nowym bramkarzem Legii Warszawa

Legia Warszawa w czwartkowy wieczór poinformowała, że pozyskała nowego bramkarza. 15-krotny mistrz Polski szczegóły transakcji wyjaśnił w oficjalnym komunikacie opublikowanym przez biuro prasowe klubu.

“Vladan Kovacević wypożyczony do Legii Warszawa. Były mistrz Polski, jeden z najlepszych bramkarzy w PKO Bank Polski Ekstraklasie w ostatnich latach, 26-letni Vladan Kovacević został wypożyczony do Legii Warszawa do końca sezonu 2024/25 ze Sportingu CP” – brzmi wiadomość opublikowana na profilu Legii na platformie X.

Nowy nabytek stołecznej ekipy sprawi najpewniej, że jeden z dotychczasowych bramkarzy Wojskowych zmieni klub. Mowa o Kacprze Tobiaszu lub Gabrielu Kobylaku, którzy do tej pory rywalizowali o miejsce w wyjściowym składzie.

Kovacević to 26-latek, którego rynkowa wartość kształtuje się w wysokości pięciu milionów euro. Doświadczony bramkarz stał się jednocześnie najwartościowszym graczem Legii, wyprzedzając pod tym względem Rubena Vinagre.

Były mistrz Polski z jasnym celem dołączył do Legii, aby notować więcej występów. W tej kampanii Kovacević rozegrał jak na razie 10 spotkań, puszczając w nich 11 goli. W trzech meczach zachował z kolei czyste konto. Niewykluczone, że 26-letni zawodnik okazję do debiutu otrzyma już w najbliższą sobotę. Wojskowi zmierzą się wówczas z Piastem Gliwice w ramach 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy.