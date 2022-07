PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lothar Matthaeus w ostatnich tygodniach regularnie zabierał głos w temacie transferu Roberta Lewandowskiego. Teraz były zawodnik Bayernu Monachium i reprezentacji Niemiec odetchnął z ulgą na wieść o osiągnięciu porozumienia. Jednocześnie nie dziwi się decyzji Lewandowskiego o przenosinach do Barcelony.

Długi kontrakt Lewandowskiego z Barceloną

W sobotę Bayern Monachium i FC Barcelona oficjalnie ogłosiły porozumienie w sprawie transferu Roberta Lewandowskiego do hiszpańskiego klubu. Od podpisania kontraktu z klubem z Camp Nou reprezentanta Polski dzielą tylko testy medyczne. 33-letni napastnik podpisze z Dumą Katalonii czteroletni kontrakt. Matthaeus nie kryje zaskoczenia długością umowy oraz decyzją Lewandowskiego o wyjeździe do Hiszpanii.

– Lewandowski dostał to, czego chciał: długoterminowy kontrakt, nawet o rok dłuższy niż chciał w Bayernie. Nie sam transfer, ale czteroletnia umowa jest właściwie dla mnie największym zaskoczeniem. Teraz jeszcze bardziej rozumiem Roberta. Będzie to dla niego mniej więcej dwa razy więcej pieniędzy ogółem niż to, co mógłby zarobić w Bayernie do 2024 roku. I może spełnić swoje marzenie na koniec kariery z nowym wyzwaniem w Hiszpanii – powiedział Matthaeus, cytowany przez Bild.

Matthaeus cieszy się również, że transferowa saga dobiegła końca. – Uważam, że to dobrze, że obrzucanie błotem, które było nieodłącznym elementem tego transferu, już się skończyło. Z pewnością po obu stronach popełniono błędy w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Ale teraz nastał pokój i wszyscy zaangażowani są zwycięzcami – kontynuował.

Wszystkie strony zwycięzcami

Były zawodnik Bayernu Monachium stwierdził również, że mimo nieporozumień w ostatnich tygodniach, wszystkie zaangażowane strony są ostatecznie zwycięzcami.

– FC Barcelona jest zwycięzcą, ponieważ mogą pozyskać piłkarza światowej klasy w najwyższej formie i z nim wrócą na szczyt. Robert jest absolutnym wzmocnieniem dla Barcy – stwierdził były reprezentant Niemiec.

– Julian Nagelsmann jest zwycięzcą, bo może teraz w spokoju planować, bo ustały dyskusje w zespole, które oczywiście zakłócają przygotowania. Mogę sobie nawet wyobrazić, że Julian nie jest zbyt zmartwiony odejściem Roberta. Być może teraz będzie mógł lepiej realizować swoje pomysły na piłkę w stylu Guardioli niż wtedy, gdy musiał wszystko układać pod środkowego napastnika. Bayern będzie miał bardzo silny zespół nawet bez Roberta Lewandowskiego, szczególnie, że zostaje Gnabry, który również może grać w ataku – kontynuował Matthaeus.

– FC Bayern także jest zwycięzcą, ponieważ dostaje 50 milionów euro za prawie 34-latka, który za rok odszedłby na zasadzie wolnego transferu. To dużo pieniędzy, które mogą zostać teraz wykorzystane do sfinansowania przede wszystkim transferu De Ligta i być może innych transakcji – dodał.

