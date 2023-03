Leeds ustaliło cenę za utalentowanego Francuza

PressFocus Na zdjęciu: Illan Meslier (Leeds)

Illan Meslier to jedna z gwiazd Leeds United

Francuz może odejść już w lecie

Pawie ustaliły za nieco cenę

Meslier odejdzie za ustaloną kwotę

Leeds United ustaliło cenę za Illana Mesliera. Potencjalni chętni muszą zapłacić 30 milionów funtów za kartę zawodniczą, twierdzi Football Insider. 23-letni Francuz jest jednym najcenniejszych piłkarzy Pawi i jest przedmiotem zainteresowania wielu klubów Premier League przed zbliżającym się letnim okienkiem. Wycena ma odzwierciedlać jego potencjału do dalszego rozwoju.

Meslier jest związany długoterminowym kontraktem z The Whites, który obowiązuje do czerwca 2026 roku. Narastają spekulacje na temat przyszłości Francuza po sezonie. W listopadzie dziennikarz Michael Bridge twierdził, że Tottenham przygląda się 23-latkowi jako następcy Hugo Llorisa. Obecna umowa Llorisa ze Spurs obowiązuje do 2024 roku, ale londyńczycy planują poszukiwania wieloletniego następcy doświadczonego zawodnika.