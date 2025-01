Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Leonardo Koutris pod obserwacją Lecha Poznań

Lech Poznań aktualnie przebywa w Turcji na zgrupowaniu, gdzie w miejscowości Belek przygotowuje się do rundy wiosennej w PKO BP Ekstraklasie. W niedzielę podopieczni Nielsa Frederiksena rozegrali pierwszy sparing, gdzie musieli uznać wyższość Dinamo Zagrzeb (1:3).

Lech Poznań – podsumowanie rundy jesiennej

W międzyczasie dyrektor ds. sportowych oraz kierownictwo Lecha pracuje nad zimowymi transferami. Jedną z pozycji, która wymaga wzmocnienia jest lewa strona obrony. Wiadomo już, że Elias Andersson niebawem pożegna się z poznańskim klubem.

Profil FootballScout na portalu X przekazał ciekawe wieści odnośnie ewentualnego następcy szwedzkiego piłkarza. Najnowsze informacje wskazują na to, że Lech Poznań obserwuje zawodnika ligowego rywala – Leonardo Koutrisa. Grek na co dzień zakłada koszulkę Pogoni Szczecin, gdzie występuje od stycznia 2023 roku. Do Polski przeniósł się z rodzimej ligi, a konkretnie z Olympiakosu. Władze Kolejorza chcą wykorzystać niepewną sytuację Portowców i zachęcić 29-latka, aby przeprowadził się do stolicy Wielkopolski.

Koutris w bieżących rozgrywkach wystąpił w 18 meczach w Ekstraklasie, gdzie trzykrotnie asystował. Umowa z Portowcami obowiązuje do czerwca 2026 roku. Wartość rynkowa zawodnika to 750 tysięcy euro.

Lech po pierwszej części sezonu zajmuje 1. miejsce w tabeli z dorobkiem 38 punktów. Przewaga nad drugim w lidze Rakowem wynosi 2 punkty, zaś nad trzecią Jagiellonią 3 oczka.