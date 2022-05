Pressfocus Na zdjęciu: Piotr Rutkowski - prezes Lecha Poznań

Lech Poznań zdobył mistrzostwo Polski i nie zamierza zwalniać tempa. Wśród ekspertów uznano, że Kolejorz posiada najlepiej zróżnicowaną kadrę z całej stawki. Prezes klubu w programie Ekstraklasa po godzinach wyznał, że zarząd planuje wydać spore pieniądze na wzmocnienia w letnim okienku.

Lech Poznań przerwał dominację Legii Warszawa i po siedmiu latach zdobył mistrzostwo Polski

Latem Kolejorz przystąpi do kwalifikacji Ligi Mistrzów

Poznaniacy planują utrzymać właściwy kurs, dlatego prezes klubu nie zamierza oszczędzać na wzmocnieniach

Poznańska lokomotywa w drodze do europejskich pucharów

Tegoroczny wyścig o mistrzostwo Polski trzymał w napięciu do 33. kolejki. Wówczas Raków przegrał z Zagłębiem (0:1), co automatycznie pozwoliło Lechowi Poznań świętować zdobycie tytułu po siedmiu latach posuchy. Do tego wszystko działo się na 100-lecie klubu wraz z Maciejem Skorżą na pokładzie.

Zarząd jest zadowolony ze współpracy z doświadczonym trenerem i zapewni mu odpowiednie środki do sprowadzenia wybranych zawodników. Prezes Kolejorza Piotr Rutkowski, zaznaczył podczas programu Ekstraklasa po godzinach w Canal +, że w letnim okienku klub wyda sporo pieniędzy na wzmocnienia.

– Nie chcemy popadać w sinusoidy wynikowe, gdzie raz jest dobrze, a raz źle. Będziemy chcieli przeznaczyć spore środki finansowe i wzmocnić zespół. Chcemy utrzymać nasz kręgosłup i dokooptowywać zawodników, którzy nam pomogą. Za długo jestem w futbolu, żeby rzucać teraz hasłami – oznajmił Piotr Rutkowski.

Po krótkich wakacjach piłkarze rozpoczną obóz przygotowawczy do nowego sezonu. Zanim Lech wznowi rywalizacje w Ekstraklasie, przystąpi do kwalifikacji Ligi Mistrzów. Tym razem droga do elitarnych rozgrywek zapowiada się niezwykle ciężko.

Stąd też szefostwo planuje jeszcze poszerzyć głębie składu tak żeby nie powtórzyć smutnych obrazków z udziałem Legii Warszawa. Podczas obecnej kampanii Wojskowi wywalczyli przepustkę do Ligi Europy, lecz gra na kilku frontach bez odpowiednich piłkarzy przyczyniła się wyłącznie do walki o utrzymanie w najwyżej klasie rozgrywkowej.

