Oficjalnie: Stjepan Loncar wzmocnił Lech Poznań

Lech Poznań w świetnym stylu rozpoczął zmagania w nowym sezonie PKO Ekstraklasy. Zespół pod wodzą Nielsa Frederiksena po siedmiu kolejkach ma zgromadzonych na koncie 16 punktów i zajmuje fotel lidera. W ostatnim dniu „Kolejorz” dopiął jeszcze jeden transfer. Na Bułgarską trafił długo wyczekiwany środkowy pomocnik.

Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej Lech Poznań ogłosił przyjście Stjepana Loncara. Bośniak trafił do lidera rozgrywek PKO Ekstraklasy na zasadzie transferu definitywnego. 27-latek związał się z nową drużyną umową, która będzie obowiązywała do końca czerwca przyszłego roku. Współpraca może potrwać jednak dłużej o 12 miesięcy, bowiem strony zawarły opcje przedłużenia.

– Cieszę się, że dołączam do rodziny Lecha Poznań. Słyszałem, że klub ma świetnych kibiców, którzy głośno dopingują zespół, nie mogę się już doczekać występów tutaj. Trafiam do jednego z największych polskich klubów, którego celem jest walka o trofea. I będę chciał w tym pomóc. Jestem środkowym pomocnikiem, który może grać zarówno na pozycji sześć, jak i osiem. Mogę siebie określić jako piłkarza “box to box”, czyli biegającego między jednym a drugim polem karnym – powiedział Stjepan Loncar na łamach strony klubowej.

W poprzednim sezonie reprezentant Bośni i Hercegowiny rozegrał łącznie w koszulce FC Astany oraz Ferencvarosu 26 spotkań. Stjepan Loncar może się pochwalić świetnymi statystykami. 27-latek bowiem zdołał zgromadzić na koncie sześć trafień i tyle samo asyst.

