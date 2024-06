Lamine Yamal ma zaledwie 16 lat, a już uważa się go za jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. Twórca nagrody Golden Boy Massimo Franchi wieszczy mu rekordowy transfer do PSG już tego lata.

Yamal następcą Mbappe w PSG? Szalony pomysł

Lamine Yamal przebojem wdarł się do pierwszej drużyny Barcelony. Jako 16-latek stał się w pewnym momencie prawdziwym liderem ofensywy, przyćmiewając swoimi dokonaniami chociażby Joao Felixa, Raphinhę czy Ferrana Torresa. Obecnie przebywa z reprezentacją Hiszpanii na mistrzostwach Europy, gdzie również notuje występy z najwyższej półki. Uważa się, że Blaugrana wychowała sobie następcę Leo Messiego właśnie w postaci hiszpańskiego skrzydłowego.

Mimo tak młodego wieku, Yamal jest przez wielu uważany za jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. Sezon 2023/2024 zakończył z siedmioma bramkami i dziesięcioma asystami na koncie. Jeśli poprawi skuteczność i decyzyjność, będzie zawodnikiem kompletnym. Barcelona będzie oczywiście musiała się postarać, aby utrzymać go w swoich szeregach. Generacyjny talent cieszy się olbrzymim zainteresowaniem, a niejeden klub będzie w stanie zagwarantować mu fortunę, byle tylko sprowadzić go do siebie.

Klauzula wykupu w kontrakcie Yamala wynosi miliard euro. Jeśli ktoś zgłosi się po niego, z pewnością będzie dostępny za mniejsze pieniądze. Twórca nagrody Golden Boy Massimo Franchi zachwyca się 16-latkiem i przedstawia szalony pomysł. Uważa, że jeszcze tego lata Yamal mógłby zostać bohaterem rekordowego transferu do Paris Saint-Germain, gdzie zastąpiłby Kyliana Mbappe. Twierdzi, że pogrążoną w problemach finansowych Barcelonę zadowoliłaby kwota w postaci 250 milionów euro.

– Nie byłbym zdziwiony, gdyby na przykład 31 sierpnia ogłoszono, że zostanie następcą Kyliana Mbappe w PSG. Jeśli myślę o przyszłej supergwieździe, w głowie mam tylko Lamine Yamala. Jego klauzula wykupu wynosi miliard euro, ale Barcelona ma problemy finansowe – zauważa Franchi.