Lamine Yamal dostał lukratywną ofertę od PSG. Decyzja zapadła

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal zdecydował ws. przyszłości. Kontrakt do 2030 roku

Lamine Yamal ma ważny kontrakt w FC Barcelonie do 2026 roku, co naturalnie zwróciło uwagę wielu czołowych europejskich klubów. Jednym z nich jest PSG, które ponoć już trzykrotnie zabiegało o transfer młodego gwiazdora Blaugrany, oferując mu znacznie większe pieniądze, niż Duma Katalonii. Wynika to oczywiście z faktu, że kończąca się umowa to zawsze spora szansa na przekonanie piłkarza do zmiany barw, ale tym razem raczej tak się nie stanie.

Według najnowszych doniesień serwisu Todofichajes.com decyzja w sprawie przyszłości Lamine’a Yamala zapadła. Zawodnik i FC Barcelona doszli do porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu do 2030 roku. Podpis ma nastąpić tuż po 18 urodzinach piłkarza, a więc po 13 lipca.

Nowa umowa ma zagwarantować Yamalowi dużo większe zarobki. Spekuluje się nawet, że młody gwiazdor będzie miał wyższą pensję od Roberta Lewandowskiego. Ponadto w kontrakcie zostanie zawarta klauzula wykupu, która ma odstraszać innych gigantów od składania ofert. Zapewne będzie to kwota w granicach miliarda euro.

Wszystko to świadczy o niezwykłej wierze FC Barcelony w potencjał Yamala. Zawodnik ma być przyszłościowym liderem drużyny, która będzie walczyła o najwyższe cele w Hiszpanii oraz Europie.