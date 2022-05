Pressfocus Na zdjęciu: Grzegorz Krychowiak

Nieoczekiwanie Grzegorz Krychowiak może zakotwiczyć w AEK Ateny na dłużej. Według portalu Sportday.gr, grecki klub chciałby zatrzymać Polaka u siebie i jest w stanie zaoferować najlepszy kontrakt w całym zespole.

Grzegorz Krychowiak kuszony przez AEK Ateny

Polak może zostać najlepiej opłacanym piłkarzem w drużynie

Nie ma jednak pewności czy środkowy pomocnik zamierza zostać w Grecji na dłużej

Krychowiak najlepiej opłacanym piłkarzem AEK Ateny?

Grzegorz Krychowiak błyskawicznie przekonał do siebie AEK Ateny. Polak znalazł się w Grecji, bo nie chciał reprezentować barw FK Krasnodaru po ataku Rosji na Ukrainę. Obecnie przebywa na półrocznym wypożyczeniu w stołecznym zespole. Wszystko, dzięki nowym przepisom UEFA, które pozwalają na zmianę klubu w wyjątkowych okolicznościach.

Wygląda jednak na to, że Krychowiak wcale nie musi wracać na stare śmieci. Jak doniósł portal Sportday.gr, AEK Ateny szykuje się do przedstawienia propozycji kontraktu dla 32-latka. Podobno w grę wchodzi 1,5 mln euro rocznych zarobków, co uczyniłoby go najlepiej opłacanym graczem w drużynie.

Nie ma przecieków, jeśli chodzi o długość trwania umowy. Być może pomocnika przekona do pozostania w Atenach awans do europejskich pucharów. Aktualnie AEK liczy się w walce o najlepszą czwórkę ligi. Do końca sezonu pozostały cztery kolejki i każdy scenariusz wciąż jest możliwy.

