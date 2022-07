Pressfocus Na zdjęciu: Vladan Kovacević

Vladan Kovacević może opuścić Raków. Piłkarzem zainteresowana jest Benfica, która miałaby zapłacić za Bośniaka kilka milionów euro.

Raków tego lata może zarobić mnóstwo pieniędzy

Zastrzyk gotówki klubowi dałby Vladan Kovacević

Bośniakiem interesuje się Benfica

Kovacević częścią transferowego domina?

Raków Częstochowa ma w swojej kadrze mnóstwo gwiazd. Jedną z nich jest Vladan Kovacević, wybrany najlepszym bramkarzem minionego sezonu Ekstraklasy. Bośniak to być może najlepszy zagraniczny golkiper w XXI wieku, który zagrał w polskiej elicie. Zrozumiałe jest zatem, że 24-latkiem interesują się znane marki w Europie. Do tej kategorii zalicza się Benfica, która wyraża zainteresowanie bramkarzem Rakowa.

Portugalski klub poważnie rozpatruje pozyskanie Kovacevicia, który w Lizbonie miałby pełnić rolę pierwszego bramkarza. Jest to spowodowane tym, że tego lata z drużyną może pożegnać się Odysseas Vlachodimos. O Greka zabiegać ma Leicester City, które liczy się z tym, że OGC Nice wzmocni Kasper Schmeichel. To właśnie Duńczyk może wywołać małe transferowe domino, którego efektem miałaby być przenosiny Kovacevicia do ligi portugalskiej.

W kwestii transferu bośniackiego bramkarza dużo do powiedzenia ma rzecz jasna Raków. Częstochowianie zapewne nie blokowali by 24-latkowi szansy na hitowy transfer do Benfiki. Wicemistrz Polski jednakże chciałby mieć u siebie Kovacevicia do końca eliminacji do Ligi Konferencji Europy (aktualnie druga runda). Bośniak ma kontrakt do 30 czerwca 2026 roku, więc polski klub może zarobić na swoim bramkarzu nawet siedem milionów euro.

