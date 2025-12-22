Korona szuka nowego napastnika. Na celowniku reprezentant kraju

Korona Kielce chce tej zimy pozyskać przede wszystkim nowego napastnika. Na celowniku klub znalazł się reprezentant Słowenii Andres Vombergar, o czym poinformował serwis "planetnogomet.si".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Korona chce napastnika z ligi argentyńskiej

Korona Kielce bardzo dobrze rozpoczęła ten sezon. Właściwie można powiedzieć, że do pewnego momentu można było uznawać zespół Jacka Zielińskiego jako największą sensację w PKO Ekstraklasie. W końcówce rundy jesiennej jednak sytuacja nieco się zmieniła, a to przede wszystkim przez spadek formy zespołu. Niemniej finalnie zakończyli oni rok na 9. miejscu w stawce, ze stratą pięciu punktów do strefy pucharowej.

Nie jest to wyniki bardzo zły, a de facto pozwala on wierzyć w to, że przy dobrych zimowych ruchach można jeszcze powalczyć o zakwalifikowanie się do eliminacji europejskich pucharów. Dlatego też władze klubu chcą przeprowadzić dobre i ciekawe transfery, które pozwolą to zrobić. Jednym z celów jest nowym napastnik. Według informacji przekazanych przez serwis „planetnogomet.si”, Korona ma na radarze Andresa Vombergara, snajpera reprezentacji Słowenii.

31-letni napastnik obecnie reprezentuje barwy argentyńskiego zespołu San Lorenzo. W tym sezonie na koncie ma dziewięć goli oraz jedną asystę w 29 meczach. W przeszłości reprezentował barwy klubów w Słowenii, Rosji, Meksyku oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Serwis „Transfermarkt” wycenia Vombergara na 2,2 miliona euro. Na jego koncie jest pięć występów w reprezentacji swojego kraju i jeden gol.

