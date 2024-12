fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern sięgnie po napastnika PSG?

Bayern Monachium nie planował zimowych transferów, ale na rynku pojawiła się ciekawa opcja. Dostępny ma być bowiem Randal Kolo Muani, którego Paris Saint-Germain zamierza się pozbyć. Francuz nie spełnił pokładanych w nim nadziei i na Parc des Princes jest tylko rezerwowym. Luis Enrique woli korzystać z innych zawodników, a Kolo Muani nie ma u niego szans na regularne występy. Aby nie zahamować jego kariery, a także w niedalekiej przyszłości zarobić konkretne pieniądze na rozstaniu, zimą paryżanie planują go wypożyczyć do innej ekipy. Kolo Muani cieszy się sporym zainteresowaniem, bowiem w grę wchodzi przeprowadzka do jednego z gigantów Premier League – Arsenalu bądź Manchesteru United. Na tym nie koniec, gdyż plany wobec niego mają również Bawarczycy, którzy rozważają wzmocnienie ofensywy i sprowadzenie konkurenta dla Harry’ego Kane’a.

Kane jest bezwzględnie numerem jeden w ataku Bayernu. Przydałby mu się jednak jakościowy zmiennik, biorąc pod uwagę, że niemiecki gigant będzie walczył wiosną o najwyższe cele w Bundeslidze oraz Lidze Mistrzów. Anglik z powodów zdrowotnych zmuszony był opuścić w tym sezonie już kilka meczów, więc Kolo Muani bez wątpienia byłby sensownym transferem.

Swego czasu Bayern przyglądał się Kolo Muaniemu, jeszcze gdy ten imponował świetną skutecznością w barwach Eintrachtu Frankfurt. Przenosiny do PSG okazały się jednak zupełnie nietrafionym ruchem. Teraz pojawia się kolejna okazja na grę w Monachium.