Aleksander Buksa po rozstaniu z Wisłą Kraków długo nie szukał nowego klubu. Młody zawodnik związał swoją przyszłość z Genoą. Przedstawiciel Serie A w oficjalnym komunikacie poinformował o zatrudnieniu Polaka, ale nie ujawnił szczegółowych warunków transakcji.

Aleksander Buka będzie kontynuował swoją karierę poza Polską

Młody polski piłkarz zdecydował się na transfer do Genoi

Według medialnych doniesień związał swoją przyszłość z Rossoblu do 2026 roku

Genoa z kolejnym Polakiem

Aleksander Buksa ostatniej kampanii nie może zaliczyć do udanych. Wpływ na to w dużym stopniu miały kwestie poza boiskowe. Po wielu miesiącach różnych spekulacji dotyczących tego, jaka przyszłość czeka zawodnika, ostatecznie sytuacja wygląda tak, że Buksa zdecydował się na kontynuowanie kariery poza granicami Polski.

Ciekawostką jest fakt, że młody piłkarz jest trzecim po Filipie Jagielle i Pawle Jaroszyńskim, który związał swoją przyszłość z Rossoblu. Chociaż oficjalnie nie ma informacji, jak długo Buksa będzie zawodnikiem Genoi, to media dawały do zrozumienia, że Polak podpisze kontrakt do 2026 roku.

Buksa w PKO Ekstraklasie zadebiutował, mając zaledwie 16 lat, co miało miejsce w 2019 roku. Ogólnie w szeregach Białej Gwiazdy zaliczył 39 spotkań, notując w nich cztery gole. 18-latek jest młodzieżowym reprezentantem Polski. W kadrze U-19 zaliczył jak dotąd dwa występy.

