Okazuje się, że nie tylko Christopher Nkunku może zamienić Lipsk na Chelsea. Londyńczycy w dalszym ciągu wykazują zainteresowanie Josko Gvardiolem – przekonuje “The Telegraph”.

Według ustaleń angielskich mediów przenosiny Christophera Nkunku do Chelsea są już przesądzone

Francuz nie jest jedynym zawodnikiem Lipska, który w najbliższym czasie może doczekać się przeprowadzki do Londynu

Przedstawiciel Premier League w dalszym ciągu wykazuje zainteresowanie Josko Gvardiolem

Chelsea chce wykorzystać zapisy w kontrakcie

Chelsea już szykuje transferową ofensywę w obliczu przyszłorocznego lata. Według informacji Davida Ornsteina klub dogadał się już z Lipskiem w sprawie zakupu Christophera Nkunku. Jego przenosiny mają dokonać się po zakończeniu obecnego sezonu, a kwota transferu wyniesie 60 milionów euro. Po zaliczeniu testów medycznych Francuz podpisał już przedwstępną umowę.

Okazuje się, że nie jest to jedyny piłkarz Lipska, który w najbliższym czasie może przenieść się do Londynu. Anglicy w dalszym ciągu pracują nad transferem Josko Gvardiola, który był jednym z kandydatów do wzmocnienia defensywy jeszcze w trakcie zakończonego okienka. Nie udało się wówczas dojść do porozumienia, a transakcja spaliła na panewce.

Chorwat zdecydował się na podpisanie nowego kontraktu z zespołem Bundesligi, który wiąże go do połowy 2027 roku. “The Telegraph” przekonuje natomiast, że w jego umowie znalazła się klauzula na poziomie 50 milionów euro, którą Chelsea zamierza aktywować. Informacje o klauzuli nie są potwierdzone z obozu Lipska, zatem trzeba traktować te doniesienia z dystansem.

Nie ulega wątpliwościom, że Chelsea widzi w swoich szeregach miejsce dla Gvardiola. Latem defensywę klubu uzupełnili Wesley Fofana oraz Kalidou Koulibaly. W najbliższej przyszłości mogą się z nim pożegnać natomiast wiekowi Thiago Silva i Cesar Azpilicueta. 20-letni Chorwat miałby właśnie stanowić zastępstwo dla któregoś z nich.

