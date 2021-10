Dusan Vlahović to jeden z tych zawodników występujących na co dzień w Serie A, który budzi ogromne zainteresowanie. Do tej pory najbardziej zainteresowani pozyskaniem piłkarza były takie kluby jak: Juventus, Tottenham, Man City. Tuttosport przekonuje natomiast, że do gry o zawodnika zamierza się włączyć Liverpool.

Dusan Vlahović niewykluczone, że zimą zmieni barwy klubowe

Serbski napastnik znalazł się na celowniku Liverpoolu

Przedstawiciel Serie A spodziewa się z tytułu transferu z udziałem 21-latka mniej więcej 90 mln euro

Vlahović trafi pod skrzydła Kloppa?

Dusan Vlahovic nie przedłuży kontraktu z Fiorentiną, który wygasa z końcem z czerwca 2023 roku. Informacje w tej sprawie ujawnił już prezydent klubu z Florencji Rocco Commisso. Niewykluczone zatem, że po zakończeniu obecnego sezonu lub w trakcie zimowej sesji transferowej piłkarz zmieni barwy klubowe.

La Gazzetta dello Sport twierdzi, że klub z Florencji oczekuje za 21-latka co najmniej 90 milionów euro. Na czele wyścigu po Vlahovicia są aktualnie Juventus, Tottenham i Man City. Tymczasem Tuttosport przekonuje, że chętny na pozyskanie zawodnika jest również Liverpool.

Serbski napastnik może dołączyć do ekipy z Anfield Road już w trakcie styczniowej sesji transferowej. The Reds w trakcie ostatniego okienka transferowego nie pozyskali żadnego nowego zawodnika. W związku z tym nie można wykluczyć tego, że Liverpool postara się wzmocnić kadrę zimą.

Urodzony w Belgradzie piłkarz w tej kampanii wystąpił łącznie w ośmiu spotkaniach, notując w nich sześć trafień.

Czytaj więcej: Fiorentina – Napoli: Drągowski nie zatrzymał Azzurrich