fot. PressFocus Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Zimowe okienko transferowe w Serie A trwa do 31 stycznia. Juventus ma zatem coraz mniej czasu na sfinalizowanie transakcji z udziałem Dusana Vlahovicia. Nowe informacje na temat Serba i planach Starej Damy przekazała La Gazzetta dello Sport.

Juventus w najbliższy poniedziałek ma określić konkretną strategię, dotyczący trwającego mercato

La Gazzetta dello Sport przekonuje, że głównym celem Starej Damy jest Dusan Vlahović, a planem awaryjnym Anthony Martial

W kręgu zainteresowania Juve jest też Gianluca Scamacca, a odejść może Aaron Ramsey

Vlahović idealnie pasuje do koncepcji Allegriegio

Zimowe okienko transferowe to szansa dla klubów na wzmocnienie się na poszczególnych pozycjach w połowie sezonu. Trener Juve Massimiliano Allegri co prawda przekonuje, że jego zespół nie zostanie wzmocniony. Włoscy dziennikarze przedstawiają jednak inne spojrzenie na sprawę.

Przedostatni poniedziałek w trakcie okienka transferowego ma być ważnym dniem, w którym ma zostać określona konkretna strategia Juventusu. Tajemnicą Poliszynela jest, że celem władz Starej Damy jest wzmocnienie ataku. Od dobrych kilku miesięcy na radarze Juve jest Dusan Vlahović z Fiorentiny.

Jasne jest również, że Juventus jest gotowy zaoferować Serbowi zarobki na poziomie mniej więcej siedmiu milionów euro rocznie. Reprezentant Serbii miałby być jednocześnie ważnym ogniwem drużyny. Za transferem zawodnika przemawia to, że trener Bianconerich chce mieć w swoim składzie klasycznego napastnika, a takich we Włoszech dzisiaj mało. Niemniej Vlahović idealnie mógłby pasować do koncepcji Allegriego.

Zobacz także: Arsenal złożył kolejną ofertę za Vlahovicia

Wiadomo jednak, że klub z Turynu ma też kilka alternatywnych rozwiązań. Między innymi na celowniku Juve są też tacy piłkarze jak Gianluca Scamacca, czy Anthony Martial. Sternicy Starej Damy chcą wypożyczyć Francuza z Man Utd. Aczkolwiek nie tylko Juventus zabiega o tego zawodnika. W wyścigu po piłkarza bierze też udział Sevilla. Zdeterminowany, aby pozyskać Martiala, jest Monchi.

Wiadomo jednak, że decydenci klubu z Old Trafford szukają dla byłego zawodnika AS Monaco klubu, który przejmie na swoje barki kontrakt Martiala. Andaluzyjczycy raczej nie są na to gotowi. Czy Juventus byłby w stanie przejąć zobowiązania względem Francuza? Trudno dzisiaj jednoznacznie stwierdzić.

Oprócz tego, kto może dołączyć do Juventusu, nie można pominąć kwestii, kto może odejść z klubu z Turynu. Przede wszystkim takim zawodnikiem jest Aaron Ramsey, którego chciałby mieć w swoich szeregach Crystal Palace. Sfinalizowanie tej transakcji nie będzie jednak łatwe, bo Walijczyk niechętnie podchodzi do planu zmiany klubu.

Czytaj więcej: AC Milan – Juventus: typy, kursy, zapowiedź (23.01.2022)

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin