Pressfocus Na zdjęciu: Memphis Depay

FC Barcelona umieściła wielu swoich piłkarzy na liście transferowej, jednak jest także spore grono zawodników, których przyszłość jest niejasna. Wśród nich jest Memphis Depay, który cieszy się zaufaniem Xaviego. Gerard Romero przekazał w sobotę, że do klubu wpłynęła oferta za Holendra.

Depay przeniósł się do Barcelony rok temu za darmo

Holender zakończył sezon jako najlepszy strzelec drużyny

FC Barcelona otrzymała za niego ofertę w wysokości 23 milionów euro

Memphis niepewny przyszłości w Barcy

Memphis Depay przybywał do FC Barcelony jako nowy lider, który miał przewodzić formacji ataku. Pierwsze tygodnie były niezwykle obiecującej, ale później forma Holendra zdecydowanie spadła. Wobec problemów kadrowych klubu napastnik zmuszony był grać od deski do deski w niemal każdym spotkaniu, co przypłacił kontuzjami mięśniowymi, przez które stracił 15 meczów.

Holender mimo gorszej rundy wiosennej skończył sezon jako najlepszy strzelec klubu do spółki ze sprowadzonym zimą Pierre-Emerickiem Aubameyangiem. Mimo to media hiszpańskie sugerowały, że 28-latek po jednym sezonie może opuścić szeregi Dumy Katalonii. Wobec ewentualnego przyjścia do klubu Roberta Lewandowskiego i Raphinii, Holender mógłby mieć problem z regularną grą.

🚨🚨 Barça have received a €23M offer for Memphis Depay from a ‘lower ranked’ Premier League club, according to Gerard Romero. — TalkFCB © (@talkfcb_) July 2, 2022

Barca ściągnęła go przed sezonem 2021/22 za darmo, dlatego w przypadku otrzymania satysfakcjonującej oferty, klub rozważy sprzedanie go. Depay nie jest nietykalny dla Xaviego, a portal Transfermarkt wycenia go na 35 milionów euro. Gerard Romero poinformował w sobotę, że Blaugrana otrzymała za niego ofertę opiewającą na 23 miliony euro.

Dziennikarz nie zdradził od kogo pochodziła, ale wskazał, że złożył ją jeden z klubów Premier League. Depay nie jest przekonany co do transferu, ponieważ nie pochodziła ona od żadnego z klubów Wielkiej Szóstki.

