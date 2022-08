Pressfocus Na zdjęciu: Bryan Gil

Valencia chce wzmocnić ofensywę po odejściu Gonzalo Guedesa. Celem hiszpańskiego klubu jest Bryan Gil, który był tu już na wypożyczeniu z Tottenhamu.

Valencia nie jest w dobrej sytuacji finansowej. Świadczy o tym, że z klubu niedawno odszedł lider ofensywy czyli Gonzalo Guedes. Portugalczyk miał za sobą świetny sezon, w którym strzelił 13 goli oraz zaliczył 6 asyst. Między innymi dlatego Nietoperzom udało się uzyskać za niego prawie 33 miliony euro. Po rozstaniu z 25-latkiem powstała jednak poważna wyrwa w ofensywie drużyny, którą dowodzi Gennaro Gattuso. Włochowi potrzebny jest nowy piłkarz do linii ataku. W klubie uznali, że najlepszą opcją jest reprezentujący Tottenham Bryan Gil.

Hiszpan to zawodnik doskonale znany w Valencii. 21-latek spędził bowiem w tym klubie rundę wiosenną minionego sezonu. W tym czasie Gil zagrał 17 razy, a na murawie spędził 1100 minut. Młody zawodnik nie miał dobrych liczb. Nie strzelił on ani razu gola. Na swoim koncie zapisał zaś jedną asystę. Mimo tego Nietoperze traktują go jako opcję numer jeden.

Dlaczego Gil to priorytet Valencii? Powodód jest kilka. Klub doskonale zna Hiszpana, który nie miałby szans na regularne granie u Antonio Conte w Tottenhamie. Włoch obserwował go przez kilka miesięcy i nie zablokował jego wypożyczenie w minionym sezonie. Londyńczycy na sprowadzenie Gila wydali aż 25 milionów euro, a aktualnie nie mają szansy na odzyskanie tych pieniędzy. Wolą zatem wypożyczyć 21-latka, aby ten pokazał swoje umiejętności. Tymczasowy transfer odpowiada Valencii, która nie ma najlepszej sytuacji finansowej.

