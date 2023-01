PressFocus Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl poinformował, że w rozmowach dotyczących transferu reprezentanta Polski nastąpił niespodziewany zwrot. Jakub Kiwior może opuścić nie tylko Spezię, ale także Serie A. Utalentowanego obrońcę chce pozyskać Arsenal!

Jakub Kiwior w tym okienku niemal na pewno zmieni klubowe barwy

Polak opuści Spezię i zostanie zawodnikiem jednej z największych europejskich marek

Nowym pracodawcą reprezentanta Biało-Czerwonych ma zostać Arsenal

Jakub Kiwior trafi do lidera Premier League?

Zgodnie z doniesieniami Tomasza Włodarczyka Jakub Kiwior już niedługo zmieni klubowe barwy, jednak jego pracodawcą nie będzie żaden z klubów włoskich. Po reprezentanta Biało-Czerwonych zgłosił się Arsenal, który wyłoży około 25 milionów euro. Tym samym obrońca Spezii zostanie jednym z najdroższych polskich zawodników.

Wiele mówiło się o potencjalnych przenosinach do jednej z ekip z czołówki Serie A, a w kontekście transferu 22-latka pojawiały się też marki spoza Półwyspu Apenińskiego, takie jak West Ham czy Borussia Dortmund. Teraz w wyścigu o podpis Kiwiora prowadzi aktualny lider Premier League. Jeżeli Polak faktycznie przeniesie się na The Emirates, o miejsce w składzie będzie rywalizował z Gabrielem Magalhaesem, który również jest lewonożnym obrońcą. Kanonierzy mają zaproponować mu kontrakt ważny do czerwca 2028 roku.