Wolfsburg potwierdza pierwszy zimowy transfer

Pressfocus Na zdjęciu: Trener Wolfsburga Florian Kohfeldt

Wolfsburg poinformował w piątek o pozyskaniu 18-letniego Kevina Paredesa. Amerykanin kosztował Wilki 6,5 miliona euro, dzięki czemu stał się najdroższym sprzedanym piłkarzem w historii DC United. Pomocnik z niemieckim klubem podpisze kontrakt do czerwca 2026 roku.

Wolfsburg ma ogromne kłopoty w Bundeslidze

Zespół zajmuje 15 miejsce i grozi mu spadek

Aby poprawić swoją sytuację władze postarały się o transfer Kevina Paredesa z DC United

Amerykanin rozwiąże kłopoty na lewej stronie?

Kevin Paredes w barwach DC United zadebiutował w 2020 roku mając zaledwie 16 lat. W krótkim czasie stał się ważną postacią zespołu, grając głównie na pozycji lewego skrzydłowego. W sezonie 2021 rozegrał 24 spotkania, notując w nich trzy trafienia i trzy asysty. Jego drużyna zajęła ósme miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej MLS.

Dzięki kwocie opiewającej na 6,5 miliona euro, Amerykanin stał się najdrożej sprzedanym piłkarzem w krótkiej, bo zaledwie 27-letniej historii klubu. Paredes jest pierwszym zimowym nabytkiem Wolfsburga, który nie radzi sobie w tym sezonie najlepiej. Wilki po 20 kolejkach znajdują się zaledwie jedno miejsce nad strefą spadkową.

Außenbahn-Power für die Wölfe! 🐺🙏



Der VfL verpflichtet US-Talent Kevin Paredes vom amerikanischen Erstligisten @dcunited. Paredes hat bei unseren Grün-Weißen einen Vertrag bis Sommer 2026 unterschrieben. ✍️



➡️ https://t.co/6tpyoKZ1nT#VfLWolfsburg pic.twitter.com/Zxx5KLK3OW — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) January 28, 2022

– Bardzo cieszymy się z tego, że Kevin przekonał się do naszej filozofii, oraz proponowanej ścieżki prowadzenia jego kariery i dołącza do nas. Mimo młodego wieku ma już niezłe doświadczenie w piłce seniorskiej. Może występować na lewej flance, ale również w środku. Na murawie imponuje tempem i dynamiką. Jest zwinny i zwrotny z piłką przy nodze. Do tego jest wybiegany i podoba mi się jego mentalność – skomentował transfer dyrektor sportowy Wolfsburga Marcel Schäfer.

