Karol Świderski wkrótce może wrócić do Serie A. Reprezentant Polski bowiem znalazł się na celowniku Hellasu Verona, informuje Nicolo Schira. 27-latek występował w tym zespole w ubiegłym roku.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Karol Świderski

Karol Świderski na celowniku Hellasu Verona

Karol Świderski nie jest pewny swojej przyszłości za oceanem. Pojawia się ostatnio wiele doniesień, że reprezentant Polski chciałby wrócić do Europy. Bardzo ciekawe doniesienia pojawiły się w minioną niedzielę, kiedy serwis gazzetta.gr poinformowała, że 27-letni napastnik może wrócić do Grecji. Jego osoba bowiem trafiła na celowniku Panathinaikosu Ateny. Jak się okazuje, nie jest to jedyny możliwy europejski kierunek dla byłego gracza Jagiellonii Białystok.

Kto jest najlepszym selekcjonerem reprezentacji Polski? Wyjaśniamy

Z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę dowiadujemy się, że Karol Świderski może zaliczyć powrót do Serie A. Polski napastnik bowiem znalazł się w kręgu zainteresowań Hellasu Verona, czyli zespołu, w którym przez pół roku występował w poprzednim sezonie. Jeśli władze ze Stadio Marcantonio Bentegodi zdecydują się na wykup 27-latka, to będą musieli spełnić żądanie Charlotte FC, które wycenia swojego gracza na trzy miliony euro.

Karol Świderski nie może zaliczyć udanej swojej poprzedniej przygody w Hellasie Verona. Reprezentant Polski kompletnie nie mógł odnaleźć się na boiskach Serie A. Były gracz Jagiellonii Białystok łącznie dotychczas rozegrał 15 spotkań w drużynie ze Stadio Marcantonio Bentegodi. W tym czasie udało mu się tylko dwukrotnie wpisać na listę strzelców.