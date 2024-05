Arthur Melo ma ogromny problem. Brazylijczyk nie znajduje się w planach zarówno Fiorentiny jak i Juventusu. Otoczenie zawodnika natomiast pracuje nad jego transferem do Premier League - informuje Nicolo Schira.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Arthur Melo

Fiorentina i Juventus nie wiążą przyszłości z Arthurem Melo

W ubiegłorocznym letnim okienku transferowym Arthur Melo postanowił ponownie opuścić Juventus w ramach wypożyczenia. Tym samym brazylijski pomocnik dołączył do Fiorentiny. Na przestrzeni całego sezonu zawodnik nie prezentował się źle, jednak klub z Florencji wiązał z nim większe nadzieje. Dlatego „Viola” podjęła decyzję, że wraz z końcem sezonu 27-latek opuści Stadio Artemio Franchi.

Odejście z Fiorentiny jest równoznaczne z ponownym dołączeniem do Juventusu. Jednak Nicolo Schira potwierdza to, co od dawna mówi się w mediach. „Stara Dama” nie wiąże przyszłości z Arthurem Melo. Klub ze stolicy Piemontu zatem jest zdecydowana na sprzedaż reprezentanta Brazylii, ale zainteresowanych jego transferem jest jak na lekarstwo.

Włoski dziennikarz dodał również, że w sprawę dotyczącą przyszłości Arthura Melo wzięli w swoje ręce jego agenci. Otóż otoczenie brazylijskiego pomocnika rozpoczęło pracę, aby zawodnik trafił do Premier League. Na ten moment nie zostało ujawnione, o jakie konkretnie kluby chodzi.

Arthur Melo nie tak dawno miał styczność z brytyjską piłką. Wychowanek Gremio w sezonie 2022/23 reprezentował barwy Liverpoolu. 28-latek z pewnością chciałby zapomnieć o tym okresie, bowiem w barwach seniorskiej drużyny „The Reds” rozegrał zaledwie jedno spotkanie, a jego pobyt na placu gry trwał tylko 13 minut.

