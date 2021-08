Michał Karbownik tego lata zmieni barwy klubowe, przekonuje Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl. Młodzieżowy reprezentant Polski trafi na wypożyczenie z Brighton do Olympiakosu Pireus. Przedstawiciel ligi greckiej ma jednocześnie zapewnić sobie możliwość transferu definitywnego.

Michał Karbownik rozstaje się powoli z Brighton

20-latek karierę będzie kontynuował karierę w Olympiakosie

Do greckiej ekipy piłkarz trafi na wypożyczenie z opcją transferu definitywnego

Karbownik żegna Premier League

Michał Karbownik trafił do ekipy z Premier League rok temu. W szeregach Brighton zawodnik jednak nie miał okazji do debiutu w meczu ligowym. Jedyne szanse na występy w Pucharze Anglii oraz w Pucharze Ligi Angielskiej.

W związku z tym, że konkurencja w szeregach Mew była na tyle duża, że perspektywa na regularne występy piłkarza w Brighton z czasem malała, to jego agenci zaczęli szukać zawodnikowi alternatywnych rozwiązań. Wybór padł na Olympiakos.

46-krotny mistrz Grecji w trakcie trwającego okienka transferowego szukał bocznego obrońcy, więc pozyskanie Karbownika to ciekawe rozwiązanie dla tego klubu. 20-latek miał jednak także oferty z innych krajów. Między innymi z Belgii, Hiszpanii oraz Holandii, o czym informuje Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl.

Jeśli nie stanie się nic nieprzewidzianego, to w piątek Karbownik ma się udać do Grecji, aby przejść testy medyczne i dopiąć szczegóły transferu. Młody zawodnik z Olympiakosem będzie przede wszystkim rywalizował o mistrzowski tytuł. Będzie miał też okazję do zaprezentowania się na arenie międzynarodowej, bo grecki team będzie rywalizował w Lidze Europy.

