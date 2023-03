PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Kafarski

Sandecja Nowy Sącz w czwartek zatrudniła trzeciego szkoleniowca w tym sezonie

Stanislava Vargę zmienił Tomasz Kafarski

Kafarski podpisał kontrakt do czerwca 2024 roku. To dla niego już drugie podejście do trenowania Sączersów

Kafarski na ratunek Sandecji

Sandecja Nowy Sącz szuka wszelkich możliwych opcji, by uratować dla siebie sezon. W czwartek władze klubu poinformowały o odsunięciu od prowadzenia drużyny Stanislava Vargi. Słowak przejął drużynę we wrześniu jako schedę po Dariuszu Dudku. Poprowadził Sączersów w 15 meczach i nie zdołał odwrócić sytuacji zespołu. Pozostaje on w strefie spadkowej Fortuna 1 Ligi. Czarę goryczy przelała porażka z Odrą Opole (0:2).

Jeszcze tego samego dnia klub poinformował o zatrudnieniu trzeciego w tym sezonie szkoleniowca. Vargę zmienił Tomasz Kafarski.

Tomasz Kafarski zastąpił na stanowisku trenera ⚪⚫ pierwszego zespołu Stanislava Vargę. Umowa ✍️ nowego szkoleniowca będzie obowiązywała do końca czerwca 2024 roku.https://t.co/BBRzuyQvqv pic.twitter.com/87h2cvfY25 — Sandecja Nowy Sącz (@SandecjaNS) March 9, 2023

Dla 48-latka to drugie podejście do ekipy z Nowego Sącza. Prowadził ją w latach 2018-2020. W swoim pierwszym pełnym sezonie dotarł z nią do czwartego miejsca w tabeli, ale wówczas nie obowiązywał jeszcze system baraży. Opuścił klub po 30. kolejce następnej kampanii; wówczas Sandecja miała zaledwie punkt przewagi nad strefą spadkową. Ostatecznie zdołała się utrzymać.

Marzeniem dyrektorów Sączersów jest powtórka z rozrywki – tym razem już pod skrzydłami Kafarskiego. Polski trener podpisał kontrakt do 30 czerwca 2024 roku.

