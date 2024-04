Calciomercato.com informuje, że Juventus poważnie zastanawia się nad przyszłością Matiasa Soule. Wcześniej wydawało się, że Stara Dama sprzeda Argentyńczyka, ale obecnie nie jest to takie pewne.

Soule błyszczy we Frosinone

Juventus zastanawia się nad przyszłością Argentyńczyka

Wiele będzie zależeć od przyszłości Allegriego

Soule może zostać w Juventusie

Matias Soule przebywa na wypożyczeniu we Frosinone, gdzie rozgrywa fenomenalny sezon. Napastnik błysnął również w niedawnym meczu Argentyny do lat 23, gdzie strzelił bramkę. Po zakończeniu sezonu wróci do Juventusu.

Wcześniej media były przekonane, że Stara Dama sprzeda młodego zawodnika za około 30 mln euro, aby pozyskać fundusze na wzmocnienie zespołu. Teraz nie jest to takie pewne, a klub rozważa pozostawienie Argentyńczyka w pierwszym składzie.

Calciomercato.com uważa, że wszystko będzie zależeć od przyszłości Allegriego w Juvetusie. Jego odejście najpewniej doprowadzi do zmiany systemu gry, a wtedy szanse na pozostanie Soule będą zdecydowanie większe.

