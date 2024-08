Problemy Juventusu. Dwóch piłkarzy blokuje transfer Sancho

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Juventus nie zdąży z transferem Sancho?

Juventus tego lata wzmocnił swój skład o ośmiu nowych zawodników. Mimo to klub nadal próbował wypożyczyć Jadona Sancho z Manchesteru United na cały sezon. Pierwsza oficjalna propozycja została wysłana do United w środę, w której Juventus zadeklarował gotowość zapłacenia około 7-8 milionów euro za wypożyczenie Anglika. Struktura tej umowy miała być podobna do tej, która sprowadziła Francisco Conceicao do Allianz Stadium z FC Porto w zeszłym tygodniu.

Jednak według doniesień z Włoch, Juventus zdecydował się wstrzymać negocjacje w sprawie Sancho. Problemem są wysokie zarobki zawodnika, a także kwota, którą trzeba by zapłacić za wypożyczenie, które raczej nie przerodziłoby się w transfer definitywny.

Dodatkowym problemem dla Juventusu jest brak postępów w sprawie sprzedaży Filipa Kosticia i Arthura Melo. Klub stara się znaleźć nowych pracodawców dla tych zawodników, aby uwolnić budżet na pensje i umożliwić dalsze transfery, jednak jak dotąd bez powodzenia. Gianluca Di Marzio uważa, że brak możliwości pozbycia się tych zawodników również stanowi przeszkodę dla planów transferowych Bianconerich.

Sytuacja ta komplikuje plany Juventusu, który mimo wcześniejszych nadziei na pozyskanie Sancho, teraz musi rozważyć inne opcje i przygotować się na alternatywne scenariusze przed końcem okna transferowego. Klub pozostaje w trudnym położeniu, próbując zbalansować potrzeby kadrowe z ograniczeniami finansowymi i koniecznością zachowania zasad finansowego fair play.

Zobacz również: Chiesa oficjalnie zaprezentowany w nowym klubie