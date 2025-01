Juventus i PSG dołączają do walki o młodą gwiazdę Man Utd

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta i Luis Enrique

Alejandro Garnacho na celowniku PSG, Atletico i Juventusu

Alejandro Garnacho przyciąga uwagę czołowych europejskich klubów, które są zainteresowane jego pozyskaniem już w styczniowym oknie transferowym. Atletico Madryt od dłuższego czasu uważnie śledzi rozwój sytuacji, a teraz do wyścigu o jego podpis dołączają także Paris Saint-Germain i Juventus.

WIDEO: Manchester United w sezonie 2024/2025 – skróty, wywiady

Chociaż Garnacho rozpoczął w pierwszym składzie ostatni mecz w Pucharze Anglii przeciwko Arsenalowi, to od pewnego czasu znajduje się na obrzeżach zespołu prowadzonego przez Rubena Amorima. Ponoć Manchester United jest gotowy na sprzedaż zawodnika za odpowiednią kwotę, czyli około 70 milionów euro.

Jednak dla Atletico i Juventusu takie wydatki mogą być na ten moment trudne do zaakceptowania. Realistyczna strategia dla tych klubów to próba wypożyczenia Alejandro Garnacho z opcją wykupu.

Młody Argentyńczyk wielokrotnie udowadniał swój wielki potencjał, ale mimo tego jego rozwój nie przebiegał zgodnie z oczekiwaniami sztabu Man Utd. W związku z tym dla klubu z Old Trafford może to być okazja do zdobycia funduszy potrzebnych na przebudowę zespołu.

Wielu kibiców Czerwonych Diabłów uważa, że Garnacho nie powinien opuszczać klubu. 20-latek ma wystarczający potencjał, by wkrótce stać się gwiazdą światowego formatu, przez co fani obawiają się, że jego sprzedaż okaże się dużym błędem.