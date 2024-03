IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: Patrick Dorgu

Patrick Dorgu latem może wykonać wielki krok w swojej karierze

Obrońca Lecce trafił do notesu Juventusu oraz Milanu

Duńczyk w tym sezonie Serie A strzelił jednego gola

Patrick Dorgu z hitowym transferem wewnątrz Serie A?

Jak wynika z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę, w letnim okienku transferowym Juventus może powalczyć z Milanem o sprowadzenie wielkiego talentu. Na celowniku włoskich gigantów znalazł się Patrick Dorgu. Obrońca Lecce jest jednym z odkryć obecnego sezonu Serie A.

Na ten moment trudno stwierdzić, czy “Bianconeri” oraz “Rossoneri” pokuszą się o ten transfer. Sam koszt sprowadzenia Patricka Dorgu nie powinien należeć do najniższych. Obecnie 19-letni gracz jest wyceniany przez “Transfermarkt” na siedem milionów euro. Ale z uwagi na jego obowiązujący kontrakt z Lecce, kwota potencjalnego przejścia może być nawet kilkukrotnie wyższa.

Utalentowany Duńczyk nieprzypadkowo trafił do notesu tak wielkich marek. 19-latek przebojem wszedł do włoskiej elity. Szczególnie pierwsza część rozgrywek była niezwykle udana w jego wykonaniu. W 2024 roku forma Duńczyka spadła, przez co częściej pojawia się na boisku z ławki.

