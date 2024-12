Juventus otrzymał bolesny cios. Gwiazdor Feyenoordu mówi nie

David Hancko, słowacki obrońca Feyenoordu, pozostaje jednym z głównych celów transferowych Juventusu w styczniowym okienku. Wszechstronność zawodnika oraz znajomość Serie A – wynikająca z jego gry w Fiorentinie – sprawiają, że jest on idealnym kandydatem do wzmocnienia defensywy Bianconerich.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Hancko zdecydowanie zareagował na plotki o transferze

Juventus, który w styczniu musi załatać luki w defensywie, upatruje w Hancko optymalnego kandydata. Obrońca, oprócz gry na środku defensywy, może występować jako lewy obrońca, co dodatkowo zwiększa jego wartość w oczach trenera Thiago Motty. Mimo to, Feyenoord nie zamierza łatwo rezygnować z zawodnika, który podpisał kontrakt obowiązujący do 2028 roku. Holenderski klub wycenia Słowaka na 35 milionów euro, co stanowi wyzwanie dla Starej Damy w środku sezonu.

Jednym z rozważanych scenariuszy jest opcja wypożyczenia z obowiązkowym wykupem w lipcu, co pozwoliłoby rozłożyć koszty transferu na dwa okresy budżetowe. W takich sytuacjach często kluczową rolę odgrywa wola samego zawodnika, jednak Hancko jasno dał do zrozumienia, że nie ma zamiaru forsować transferu.

W odpowiedzi na plotki o możliwym transferze do Juventusu, Hancko zdecydowanie zaprzeczył jakimkolwiek negocjacjom. – Nie jestem zadowolony z fake newsów, które krążą na temat moich rzekomych rozmów z Juventusem. To wszystko nieprawda – powiedział w rozmowie z “AD Sportwereld”. Dodał także: – Juventus może być zainteresowany, ale nigdy nie rozmawialiśmy. Powiedziałem moim kolegom z drużyny, że te plotki są całkowicie fałszywe.

Juventus, by móc sfinalizować transfer Hancko, musi również zastanowić się nad sprzedażą kilku zawodników. Wśród potencjalnych kandydatów do odejścia wymienia się Nicolo Fagioliego, Danilo, Mbangulę i Douglasa Luiza. Transfery tych graczy mogłyby pomóc w pokryciu części kosztów. Alternatywą jest wspomniane wypożyczenie z wysoką opłatą oraz późniejszym obowiązkowym wykupem.

