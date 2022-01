fot. PressFocus Na zdjęciu: Denis Zakaria

Juventus FC zgodnie z medialnymi doniesieniami oficjalnie pozyskał Denisa Zakarię z Borussi M’gladbach. Zawodnik związał się z klubem z Turynu umową do końca czerwca 2026 roku.

Juventus sfinalizował kolejny transfer w trakcie zimowego okienka transferowego

Nowy pomocnikiem Starej Damy został Denis Zakaria

Reprezentant Szwajcarii ma zastąpić w turyńskim zespole Rodrigo Bentancura

Zakaria nowym piłkarzem Juve

Denis Zakaria dołączył do Juventusu za pięć milionów euro plus trzy miliony euro w formie bonusów, o czym poinformował dziennikarz Fabrizio Romano. Zawodnik w szeregach Bianconerich ma zastąpić Rodrigo Bentancura, który trafił do Tottenhamu Hotspur.

Informację o transferze Zakarii potwierdziło biuro prasowe Borussii M’gladbach za pośrednictwem Twittera. Niewykluczone, że debiut w nowym zespole piłkarz zaliczy już w najbliższy weekend w starciu przeciwko Hellas Werona.

Viel Erfolg auf deinem weiteren Weg, @Deniszakaria8! 💚



Denis Zakaria wechselt mit sofortiger Wirkung zu @juventusfc. Am Sonntagabend erzielten beide Vereine Einigung über den Transfer, heute Morgen absolvierte der Schweizer in Turin die sportmedizinischen Untersuchungen. — Borussia (@borussia) January 31, 2022

Zakaria w tej kampanii wystąpił łącznie w 18 meczach. Strzelił w nich dwie bramki, a ponadto zaliczył w nich jedną asystę. Zawodnik trafił do Borussii M’gladbach w 2017 roku z Young Boys za 12 milionów euro. Defensywny pomocnik łącznie w niemieckim zespole rozegrał 146 meczów. Zdobył w nich 11 bramek, a także osiem asyst.

Juve aktualnie plasuje się na piątej pozycji w ligowej tabeli, legitymując się dorobkiem 42 punktów na koncie. Do lidera rozgrywek Interu Mediolan turyńczycy tracą aktualnie 11 oczek.

