Juventus nie jest sam. Zirkzee ma dwóch innych chętnych w Serie A

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Joshua Zirkzee

Wielka bitwa o wypożyczenie Zirkzee. Juventus, Milan i Napoli chcą napastnika

Manchester United latem podczas okna transferowego wygrał rywalizację o transfer utalentowanego i bramkostrzelnego napastnika. Joshua Zirkzee po świetnym sezonie na Półwyspie Apenińskim przeniósł się do Premier League za kwotę ok. 42,5 mln euro.

Reprezentant Holandii nie pełni jednak kluczowej roli w taktyce Erika ten Haga. Jak dotąd napastnik gra na zmianę z innym zawodnikiem ofensywnym – Rasmusem Hojlundem. Dotychczasowe występy 23-latka nie przekonały szkoleniowca Czerwonych Diabłów, aby zagwarantować mu pewne miejsce w podstawowym składzie. Mimo że Zirkzee jest zadowolony z pobytu w Anglii, to rozważa na jakiś czas powrót do Włoch. W grę wchodzi wypożyczenie do jednego z czołowych klubów w Serie A.

Od dłuższego czasu wiadomo, że o pozyskaniu napastnika myśli Juventus. Natomiast z informacji Ekrema Konura wynika, że w grze znajdują się jeszcze dwa inne kluby. Mowa o Napoli oraz AC Milanie, bowiem obydwa zespoły również rozważają wypożyczenie Zirkzee.

Holender ma dwuletnie doświadczenie z gry w Serie A, gdyż w latach 2022-2024 bronił barw Bologni. W koszulce Rossoblu wystąpił w 58 meczach, w których zdobył 14 bramek i zaliczył 9 goli. Natomiast w bieżącym sezonie jeden raz wpisał się na listę strzelców i zaliczył jedną asystę w 12 spotkaniach dla Manchesteru United.